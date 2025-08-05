القناة 12 الإسرائيلية: القرار الذي سيُعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد غد الخميس يسمح للجيش الإسرائيلي بشن عمليات في الأماكن التي كان يتجنبها "خوفًا من إيذاء الرهائن"

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