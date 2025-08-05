Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات mtv: موقف سيصدر عن الحكومة اليوم ولكن سيُستَكمل البحث في بند السلاح في جلسة لاحقة

Lebanon 24
05-08-2025 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: استكمال البحث في بند حصر السلاح سيمتد إلى الجلسة المقبلة وربما إلى جلسات إضافية
lebanon 24
05/08/2025 23:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مناقشات صريحة للنواب في جلسة مساءلة الحكومة اليوم و"سلاح الحزب" بند اول
lebanon 24
05/08/2025 23:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
استكمال البحث في بند حصرية السلاح الخميس... إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
05/08/2025 23:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات لتأمين "نصاب كامل" لجلسة الحكومة الثلاثاء لبحث "حصرية السلاح"
lebanon 24
05/08/2025 23:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:49 | 2025-08-05
15:40 | 2025-08-05
15:31 | 2025-08-05
15:28 | 2025-08-05
15:21 | 2025-08-05
15:15 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24