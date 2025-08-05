مصادر حكومية للجديد: لا نية لدى أي من القوى السياسية في تفجير الحكومة فيما تصر القوات على تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح ملوّحة بموقف تصعيدي إن لم يُقرّ ذلك

Lebanon 24