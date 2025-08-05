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سلام: تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي
Lebanon 24
05-08-2025
|
13:41
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