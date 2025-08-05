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أكسيوس عن مصادر: بعض مسؤولي إدارة ترامب بدأوا يشعرون بالقلق إزاء اقتراح نتنياهو توسيع نطاق الحرب

Lebanon 24
05-08-2025 | 14:42
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