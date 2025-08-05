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نصار: سلاح حزب الله لم يحمِ لبنان منذ العام 2000 وجرّ لبنان إلى نتائج تدميرية

Lebanon 24
05-08-2025 | 15:13
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