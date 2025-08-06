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مصدر طبي في غزة: تسجيل 5 وفيات نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

Lebanon 24
06-08-2025 | 03:45
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