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الأردن يعلن تعرض قافلة مساعدات لغزة لهجوم مستوطنين إسرائيليين للمرة الثانية

Lebanon 24
06-08-2025 | 03:59
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