28
o
بيروت
32
o
طرابلس
24
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: سندفع ثمنا باهظا جدا إذا قمنا باحتلال غزة
Lebanon 24
06-08-2025
|
07:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة النقل الإسرائيلية: ندفع ثمنا باهظا في الحرب وسنواصل العمل لإعادة المختطفين والقضاء على قدرات حماس
Lebanon 24
وزيرة النقل الإسرائيلية: ندفع ثمنا باهظا في الحرب وسنواصل العمل لإعادة المختطفين والقضاء على قدرات حماس
06/08/2025 23:32:34
06/08/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ويزر الدفاع الإسرائيلي: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لاستمرارهم في إطلاق الصواريخ
Lebanon 24
ويزر الدفاع الإسرائيلي: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لاستمرارهم في إطلاق الصواريخ
06/08/2025 23:32:34
06/08/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحوثيون سيدفعون ثمناً باهظاً
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحوثيون سيدفعون ثمناً باهظاً
06/08/2025 23:32:34
06/08/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران ستدفع أثماناً باهظة إذا استمرت في عملياتها الهجومية
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران ستدفع أثماناً باهظة إذا استمرت في عملياتها الهجومية
06/08/2025 23:32:34
06/08/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: يتفق الجميع على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا وسنعمل على تحقيق ذلك خلال أيام أو الأسابيع المقبلة
Lebanon 24
ترامب: يتفق الجميع على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا وسنعمل على تحقيق ذلك خلال أيام أو الأسابيع المقبلة
16:30 | 2025-08-06
06/08/2025 04:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف جوي إسرائيلي يستهدف اللواء 107 بريف اللاذقية (الحدث)
Lebanon 24
قصف جوي إسرائيلي يستهدف اللواء 107 بريف اللاذقية (الحدث)
16:27 | 2025-08-06
06/08/2025 04:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "حزب الله" إيهاب حماده: العقيدة القتالية للجيش تنتمي لعقيدتنا ولن يحدث صدام بيننا (الجزيرة)
Lebanon 24
نائب "حزب الله" إيهاب حماده: العقيدة القتالية للجيش تنتمي لعقيدتنا ولن يحدث صدام بيننا (الجزيرة)
16:14 | 2025-08-06
06/08/2025 04:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: لم يتم بعد تحديد مكان لقاء ترامب وبوتين
Lebanon 24
البيت الأبيض: لم يتم بعد تحديد مكان لقاء ترامب وبوتين
16:07 | 2025-08-06
06/08/2025 04:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية اللبناني ردا على قرار الحكومة اللبنانية: الخطوات المقبلة التي سينتهجها حزب الله "بيده" ونحن نسانده
Lebanon 24
وزير الخارجية اللبناني ردا على قرار الحكومة اللبنانية: الخطوات المقبلة التي سينتهجها حزب الله "بيده" ونحن نسانده
15:55 | 2025-08-06
06/08/2025 03:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
05:13 | 2025-08-06
06/08/2025 05:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:49 | 2025-08-06
06/08/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:30 | 2025-08-06
ترامب: يتفق الجميع على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا وسنعمل على تحقيق ذلك خلال أيام أو الأسابيع المقبلة
16:27 | 2025-08-06
قصف جوي إسرائيلي يستهدف اللواء 107 بريف اللاذقية (الحدث)
16:14 | 2025-08-06
نائب "حزب الله" إيهاب حماده: العقيدة القتالية للجيش تنتمي لعقيدتنا ولن يحدث صدام بيننا (الجزيرة)
16:07 | 2025-08-06
البيت الأبيض: لم يتم بعد تحديد مكان لقاء ترامب وبوتين
15:55 | 2025-08-06
وزير الخارجية اللبناني ردا على قرار الحكومة اللبنانية: الخطوات المقبلة التي سينتهجها حزب الله "بيده" ونحن نسانده
15:52 | 2025-08-06
وزير الخارجية الإيراني ردا على قرار الحكومة اللبنانية: حزب الله لديه الإمكانيات للدفاع عن نفسه
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
06/08/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
06/08/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
06/08/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24