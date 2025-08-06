Advertisement

أخبار عاجلة

الغارديان عن مصادر بالوحدة 8200 بالجيش الإسرائيلي: المعلومات استخدمت لابتزاز الناس أو احتجازهم أو تبرير قتلهم

Lebanon 24
06-08-2025 | 10:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: لا تقارير عن أضرار أو إصابات حتى هذه اللحظة
lebanon 24
06/08/2025 23:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ب" عن متعاقدين أميركيين: الجيش الإسرائيلي يستخدم نظام توزيع المساعدات للوصول إلى معلومات
lebanon 24
06/08/2025 23:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لم ترد أي تقارير عن أضرار أو إصابات عقب الهجوم الصاروخي الإيراني
lebanon 24
06/08/2025 23:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدول التي ساندت إسرائيل أو حاولت تبرير هجومها تعتبر شريكة في هذا العدوان
lebanon 24
06/08/2025 23:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:14 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:32 | 2025-08-06
16:30 | 2025-08-06
16:27 | 2025-08-06
16:14 | 2025-08-06
16:07 | 2025-08-06
15:55 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24