سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع القسام وألوية الناصر تجمعا للعدو شمال مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون

Lebanon 24
06-08-2025 | 13:49
مواضيع ذات صلة
ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو شمال مدينة خان يونس
lebanon 24
07/08/2025 04:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام بعدد من قذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين جنوبي مدينة خان يونس
lebanon 24
07/08/2025 04:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القسّام: قصفنا بقذائف الهاون تجمّعاً لجنود وآليات للعدو بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس
lebanon 24
07/08/2025 04:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: قصفنا بعدد من قذائف الهاون موقع السناطي المستحدث شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
07/08/2025 04:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
lebanon 24
19:05 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:21 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
19:05 | 2025-08-06
18:32 | 2025-08-06
18:30 | 2025-08-06
18:21 | 2025-08-06
18:19 | 2025-08-06
18:17 | 2025-08-06
