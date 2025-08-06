Advertisement

وزير المالية الإسرائيلي بتلسئيل سموتريتش: تكلفة العدوان على قطاع غرة وصلت إلى 300 مليار شيكل حتى الآن أي ما يقارب 87.5 مليار دولار

Lebanon 24
06-08-2025 | 18:32
