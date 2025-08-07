30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مسؤول في الاتحاد الأوروبي: لا تزال هناك عوامل كبيرة تقوض العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
07-08-2025
|
01:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أوروبي: عوامل تشكل عوائق كبيرة لا تزال تُقوض العمليات الإنسانية في غزة
Lebanon 24
مسؤول أوروبي: عوامل تشكل عوائق كبيرة لا تزال تُقوض العمليات الإنسانية في غزة
07/08/2025 11:50:03
07/08/2025 11:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بأقرب وقت
Lebanon 24
أردوغان: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بأقرب وقت
07/08/2025 11:50:03
07/08/2025 11:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار بغزة وفتح الممرات الإنسانية وإيصال المساعدات
Lebanon 24
حماس: نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار بغزة وفتح الممرات الإنسانية وإيصال المساعدات
07/08/2025 11:50:03
07/08/2025 11:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن تبريره
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن تبريره
07/08/2025 11:50:03
07/08/2025 11:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الفلسطينية: اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين للضفة تقويض ممنهج لحل الدولتين
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين للضفة تقويض ممنهج لحل الدولتين
04:45 | 2025-08-07
07/08/2025 04:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه بلدة الوزاني
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه بلدة الوزاني
04:39 | 2025-08-07
07/08/2025 04:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل العنصر في حزب الله حسام غراب في غارة استهدفت سيارته في البقاع
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل العنصر في حزب الله حسام غراب في غارة استهدفت سيارته في البقاع
04:37 | 2025-08-07
07/08/2025 04:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير بريطانيا في إسرائيل: الاحتلال الكامل لقطاع غزة سيكون قرارا خاطئا
Lebanon 24
سفير بريطانيا في إسرائيل: الاحتلال الكامل لقطاع غزة سيكون قرارا خاطئا
04:27 | 2025-08-07
07/08/2025 04:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار بوتين: لم نرد حتى الآن على مقترح قمة ثلاثية مع ترامب وزيلينسكي
Lebanon 24
مستشار بوتين: لم نرد حتى الآن على مقترح قمة ثلاثية مع ترامب وزيلينسكي
04:26 | 2025-08-07
07/08/2025 04:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
05:13 | 2025-08-06
06/08/2025 05:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
14:41 | 2025-08-06
06/08/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:45 | 2025-08-07
الخارجية الفلسطينية: اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين للضفة تقويض ممنهج لحل الدولتين
04:39 | 2025-08-07
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه بلدة الوزاني
04:37 | 2025-08-07
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل العنصر في حزب الله حسام غراب في غارة استهدفت سيارته في البقاع
04:27 | 2025-08-07
سفير بريطانيا في إسرائيل: الاحتلال الكامل لقطاع غزة سيكون قرارا خاطئا
04:26 | 2025-08-07
مستشار بوتين: لم نرد حتى الآن على مقترح قمة ثلاثية مع ترامب وزيلينسكي
04:22 | 2025-08-07
الكرملين: روسيا والإمارات ستوقعان اليوم اتفاقيات في مجالي الاستثمار والنقل
فيديو
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 11:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 11:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
07/08/2025 11:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24