28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مرقص: نحن لم ندخل في الجزئيات المتعلقة بالورقة الاميركية واقتصر بحثنا على الأهداف
Lebanon 24
07-08-2025
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: نحن فقط أقرينا أهداف الورقة الأميركيّة وفي ضوء ما سيردنا من قيادة الجيش سندخل في بقيّة أجزاء الورقة
Lebanon 24
مرقص: نحن فقط أقرينا أهداف الورقة الأميركيّة وفي ضوء ما سيردنا من قيادة الجيش سندخل في بقيّة أجزاء الورقة
07/08/2025 22:39:54
07/08/2025 22:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية
07/08/2025 22:39:54
07/08/2025 22:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: تطبيق كافة بنود الورقة الأميركية مرتبط بتنفيذ كل دولة للالتزامات المعنية بها
Lebanon 24
مرقص: تطبيق كافة بنود الورقة الأميركية مرتبط بتنفيذ كل دولة للالتزامات المعنية بها
07/08/2025 22:39:54
07/08/2025 22:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركيّة.. مرقص: إنهاء الوجود المسلّح في كامل الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركيّة.. مرقص: إنهاء الوجود المسلّح في كامل الأراضي اللبنانية
07/08/2025 22:39:54
07/08/2025 22:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
يديعوت أحرونوت: رئيس أركان الجيش قال في جلسة الكابينت إنه لا يضمن عدم إصابة المحتجزين الإسرائيليين حال اجتياح غزة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: رئيس أركان الجيش قال في جلسة الكابينت إنه لا يضمن عدم إصابة المحتجزين الإسرائيليين حال اجتياح غزة
15:35 | 2025-08-07
07/08/2025 03:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: واشنطن ستعمل على حرمان إيران من الأموال التي تواصل بها أنشطتها التدميرية
Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: واشنطن ستعمل على حرمان إيران من الأموال التي تواصل بها أنشطتها التدميرية
15:32 | 2025-08-07
07/08/2025 03:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فصائل المقاومة الفلسطينية: غزة لن تدار من تل أبيب أو من أي عاصمة أجنبية ونتنياهو يحاول التغطية على هزيمته السياسية والعسكرية
Lebanon 24
فصائل المقاومة الفلسطينية: غزة لن تدار من تل أبيب أو من أي عاصمة أجنبية ونتنياهو يحاول التغطية على هزيمته السياسية والعسكرية
15:29 | 2025-08-07
07/08/2025 03:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شري: نريد نقاشا جديا في استراتيجية الدفاع واستخدام عناصر القوة
Lebanon 24
شري: نريد نقاشا جديا في استراتيجية الدفاع واستخدام عناصر القوة
15:07 | 2025-08-07
07/08/2025 03:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شري: ما تقوم به الحكومة خطوات مستعجلة لا تحصن السيادة ولا تحرر الأرض
Lebanon 24
شري: ما تقوم به الحكومة خطوات مستعجلة لا تحصن السيادة ولا تحرر الأرض
15:06 | 2025-08-07
07/08/2025 03:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:40 | 2025-08-06
06/08/2025 04:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:35 | 2025-08-07
يديعوت أحرونوت: رئيس أركان الجيش قال في جلسة الكابينت إنه لا يضمن عدم إصابة المحتجزين الإسرائيليين حال اجتياح غزة
15:32 | 2025-08-07
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: واشنطن ستعمل على حرمان إيران من الأموال التي تواصل بها أنشطتها التدميرية
15:29 | 2025-08-07
فصائل المقاومة الفلسطينية: غزة لن تدار من تل أبيب أو من أي عاصمة أجنبية ونتنياهو يحاول التغطية على هزيمته السياسية والعسكرية
15:07 | 2025-08-07
شري: نريد نقاشا جديا في استراتيجية الدفاع واستخدام عناصر القوة
15:06 | 2025-08-07
شري: ما تقوم به الحكومة خطوات مستعجلة لا تحصن السيادة ولا تحرر الأرض
15:06 | 2025-08-07
شري: اعترضنا على الورقة الأميركية لأنها تعكس أهداف إسرائيل (الجزيرة)
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 22:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 22:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 22:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24