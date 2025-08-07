Advertisement

أخبار عاجلة

مرقص: نحن لم ندخل في الجزئيات المتعلقة بالورقة الاميركية واقتصر بحثنا على الأهداف

Lebanon 24
07-08-2025 | 12:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: نحن فقط أقرينا أهداف الورقة الأميركيّة وفي ضوء ما سيردنا من قيادة الجيش سندخل في بقيّة أجزاء الورقة
lebanon 24
07/08/2025 22:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية
lebanon 24
07/08/2025 22:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تطبيق كافة بنود الورقة الأميركية مرتبط بتنفيذ كل دولة للالتزامات المعنية بها
lebanon 24
07/08/2025 22:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركيّة.. مرقص: إنهاء الوجود المسلّح في كامل الأراضي اللبنانية
lebanon 24
07/08/2025 22:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:29 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:35 | 2025-08-07
15:32 | 2025-08-07
15:29 | 2025-08-07
15:07 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24