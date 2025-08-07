Advertisement

أخبار عاجلة

فوج التدخل السادس يتّجه إلى زحلة للعمل على منع اقفال الطرقات

Lebanon 24
07-08-2025 | 16:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زحلة مدينة الشعر والخمر.. تدخل العالمية بالنبيذ
lebanon 24
08/08/2025 00:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر علمي في كلية الصحة الفرع السادس يناقش تطوير قطاع الصحة العامة وتعزيز دور التمريض
lebanon 24
08/08/2025 00:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: على الجميع عدم التدخل السياسي في أعمال المجلس ورفع الغطاء عن المخالفين والعمل بضمير لا سيما أن العمل الفردي ينتهي بسرعة بينما العمل الجماعي يبقى
lebanon 24
08/08/2025 00:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس حلت محل أخرى من الجيل الأول في فوردو
lebanon 24
08/08/2025 00:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:47 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:46 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:40 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:36 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:33 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:47 | 2025-08-07
17:46 | 2025-08-07
17:40 | 2025-08-07
17:36 | 2025-08-07
17:33 | 2025-08-07
17:31 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24