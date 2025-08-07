Advertisement

وكالة ريا نوفوستي: وزارة الطوارئ الروسية تعلن عن خطر هجوم بمسيّرات في منطقة روستوف

Lebanon 24
07-08-2025 | 18:20
مواضيع ذات صلة
وكالة "ريا نوفوستي": أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 122 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
08/08/2025 07:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة روستوف
lebanon 24
08/08/2025 07:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 48 مسيرة أوكرانية في الأجواء الروسية الليلة الماضية
lebanon 24
08/08/2025 07:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد في بيكين اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الصيني (ريا نوفوستي)
lebanon 24
08/08/2025 07:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
