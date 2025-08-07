28
أخبار عاجلة
وكالة ريا نوفوستي: وزارة الطوارئ الروسية تعلن عن خطر هجوم بمسيّرات في منطقة روستوف
Lebanon 24
07-08-2025
|
18:20
photos
0
مواضيع ذات صلة
وكالة "ريا نوفوستي": أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 122 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
وكالة "ريا نوفوستي": أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 122 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
08/08/2025 07:46:24
08/08/2025 07:46:24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة روستوف
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة روستوف
08/08/2025 07:46:24
08/08/2025 07:46:24
وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 48 مسيرة أوكرانية في الأجواء الروسية الليلة الماضية
وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 48 مسيرة أوكرانية في الأجواء الروسية الليلة الماضية
08/08/2025 07:46:24
08/08/2025 07:46:24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد في بيكين اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الصيني (ريا نوفوستي)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد في بيكين اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الصيني (ريا نوفوستي)
08/08/2025 07:46:24
08/08/2025 07:46:24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي: المجلس الأمني الوزاري استبدل كلمة "احتلال" بـ"سيطرة" لدواعٍ قانونية
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي: المجلس الأمني الوزاري استبدل كلمة "احتلال" بـ"سيطرة" لدواعٍ قانونية
00:42 | 2025-08-08
08/08/2025 12:42:59
زعيم المعارضة الإسرائيلية: قرار احتلال غزة كارثة ستؤدي للعديد من الكوارث الإضافية
زعيم المعارضة الإسرائيلية: قرار احتلال غزة كارثة ستؤدي للعديد من الكوارث الإضافية
00:23 | 2025-08-08
08/08/2025 12:23:29
حركة المرور طبيعية على مداخل بيروت وجميع الطرقات سالكة (التحكم المروري)
حركة المرور طبيعية على مداخل بيروت وجميع الطرقات سالكة (التحكم المروري)
00:07 | 2025-08-08
08/08/2025 12:07:46
إعلام إسرائيلي: الجيش ينوي محاصرة مدينة غزة من جميع الجهات
إعلام إسرائيلي: الجيش ينوي محاصرة مدينة غزة من جميع الجهات
23:50 | 2025-08-07
07/08/2025 11:50:25
العربية: تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس
العربية: تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس
23:35 | 2025-08-07
07/08/2025 11:35:13
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:42 | 2025-08-08
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي: المجلس الأمني الوزاري استبدل كلمة "احتلال" بـ"سيطرة" لدواعٍ قانونية
00:23 | 2025-08-08
زعيم المعارضة الإسرائيلية: قرار احتلال غزة كارثة ستؤدي للعديد من الكوارث الإضافية
00:07 | 2025-08-08
حركة المرور طبيعية على مداخل بيروت وجميع الطرقات سالكة (التحكم المروري)
23:50 | 2025-08-07
إعلام إسرائيلي: الجيش ينوي محاصرة مدينة غزة من جميع الجهات
23:35 | 2025-08-07
العربية: تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس
23:34 | 2025-08-07
أكسيوس: من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء قبل الهجوم الجديد على مدينة غزة
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
