هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان قال في المجلس الوزاري إن خطة السيطرة على غزة ستحتاج لنحو 200 ألف جندي احتياط

Lebanon 24
08-08-2025 | 05:49
