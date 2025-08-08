رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: بشكلٍ أساسي قرار الحكومة قد اتُّخذ وهذا لا يعني أن الحرب على الأبواب فالحكومة هي أعلى سلطة في البلد وهذا قرارها (الجديد)

Lebanon 24