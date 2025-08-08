Advertisement

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: بشكلٍ أساسي قرار الحكومة قد اتُّخذ وهذا لا يعني أن الحرب على الأبواب فالحكومة هي أعلى سلطة في البلد وهذا قرارها (الجديد)

08-08-2025 | 13:40
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
lebanon 24
09/08/2025 01:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أوساط "حزب الله": اي قرار تتخذه الحكومة بشكل غير ميثاقي سيفتح الباب أمام "حزب الله" بالتصعيد السياسي (الجديد)
lebanon 24
09/08/2025 01:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام من البقاع: لا دولة بلا سيادة ومعنى السيادة أن تكون الدولة قادرة على فرض سلطتها على كامل أراضيها بقواها حصراً وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها وحدها
lebanon 24
09/08/2025 01:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي رئيس حزب القوات سمير جعجع في قصر بعبدا
lebanon 24
09/08/2025 01:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
