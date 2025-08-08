29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
أخبار عاجلة
"لبنان24": قطع مستديرة أبلح من قبل محتجين بالإطارات المُشتعلة
Lebanon 24
08-08-2025
|
15:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
محتجون يقطعون أوتوستراد زياد الرحباني بالإطارات المشتعلة
Lebanon 24
محتجون يقطعون أوتوستراد زياد الرحباني بالإطارات المشتعلة
09/08/2025 01:45:43
09/08/2025 01:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق طريق المطار بالإطارات المشتعلة
Lebanon 24
إغلاق طريق المطار بالإطارات المشتعلة
09/08/2025 01:45:43
09/08/2025 01:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء احتفال وضع حجر الأساس للنصب التذكاري في أبلح
Lebanon 24
إلغاء احتفال وضع حجر الأساس للنصب التذكاري في أبلح
09/08/2025 01:45:43
09/08/2025 01:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طاولة مستديرة في مجلس النواب عن "النساء الفرنكوفونيات فاعلات في التغيير"
Lebanon 24
طاولة مستديرة في مجلس النواب عن "النساء الفرنكوفونيات فاعلات في التغيير"
09/08/2025 01:45:43
09/08/2025 01:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصادر دبلوماسية ل"الجزيرة": تم تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل بغزة إلى الأحد
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية ل"الجزيرة": تم تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل بغزة إلى الأحد
18:41 | 2025-08-08
08/08/2025 06:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا: خطط إسرائيل في غزة تنذر بانتهاك القانون الإنساني
Lebanon 24
وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا: خطط إسرائيل في غزة تنذر بانتهاك القانون الإنساني
18:40 | 2025-08-08
08/08/2025 06:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"ريا" عن مساعد بوتين: روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان لذلك من المنطقي أن يعقد لقاء بوتين وترامب في ألاسكا
Lebanon 24
"ريا" عن مساعد بوتين: روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان لذلك من المنطقي أن يعقد لقاء بوتين وترامب في ألاسكا
18:36 | 2025-08-08
08/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كارني: نواصل العمل مع شركائنا الدوليين على طريق حل الدولتين
Lebanon 24
كارني: نواصل العمل مع شركائنا الدوليين على طريق حل الدولتين
18:32 | 2025-08-08
08/08/2025 06:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: واثق من أن الرئيس ترمب سينسحب إذا أصر بوتين على صفقة سيئة
Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: واثق من أن الرئيس ترمب سينسحب إذا أصر بوتين على صفقة سيئة
18:27 | 2025-08-08
08/08/2025 06:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
00:35 | 2025-08-08
08/08/2025 12:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:41 | 2025-08-08
مصادر دبلوماسية ل"الجزيرة": تم تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل بغزة إلى الأحد
18:40 | 2025-08-08
وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا: خطط إسرائيل في غزة تنذر بانتهاك القانون الإنساني
18:36 | 2025-08-08
"ريا" عن مساعد بوتين: روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان لذلك من المنطقي أن يعقد لقاء بوتين وترامب في ألاسكا
18:32 | 2025-08-08
كارني: نواصل العمل مع شركائنا الدوليين على طريق حل الدولتين
18:27 | 2025-08-08
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: واثق من أن الرئيس ترمب سينسحب إذا أصر بوتين على صفقة سيئة
18:25 | 2025-08-08
كارني: التصعيد الإسرائيلي لن يحقق السلام والأمن الدائمين على المدى الطويل للشعب الإسرائيلي
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 01:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 01:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
09/08/2025 01:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24