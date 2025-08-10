Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة أجنبية: نتنياهو يعقد عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينيتش مؤتمرًا صحفيًّا هو الأول بعد إقرار خطة احتلال غزة

Lebanon 24
10-08-2025 | 06:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: وزير الدفاع سيعقد غداً مؤتمراً صحفياً بشأن التقارير حول عدم تدمير النووي الإيراني
lebanon 24
10/08/2025 18:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 11 الإسرائيلية: نتنياهو ألغى لسبب غير معلوم مؤتمرا صحفيا هذا المساء
lebanon 24
10/08/2025 18:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر الإيرانية: تمديد إغلاق الأجواء الجوية الإيرانية حتى الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي
lebanon 24
10/08/2025 18:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري للحدث: مصر ستعقد مؤتمر غزة للتعافي وإعادة الإعمار بعد وقف النار
lebanon 24
10/08/2025 18:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:24 | 2025-08-10
10:32 | 2025-08-10
10:30 | 2025-08-10
10:21 | 2025-08-10
10:03 | 2025-08-10
10:02 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24