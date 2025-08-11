31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إعلام إيراني: لاريجاني سيتوجه بعد العراق إلى لبنان
Lebanon 24
11-08-2025
|
01:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني يعين علي لاريجاني أمينًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي
Lebanon 24
الرئيس الإيراني يعين علي لاريجاني أمينًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي
11/08/2025 10:33:22
11/08/2025 10:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تسنيم عن مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني: التفاوض مع الولايات المتحدة غير مطروح حاليا
Lebanon 24
وكالة تسنيم عن مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني: التفاوض مع الولايات المتحدة غير مطروح حاليا
11/08/2025 10:33:22
11/08/2025 10:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني: التعدي علينا ليس موضوعا صغيرا وسنرد على الجرائم الإسرائيلية
Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني: التعدي علينا ليس موضوعا صغيرا وسنرد على الجرائم الإسرائيلية
11/08/2025 10:33:22
11/08/2025 10:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو للتشاور مع بوتين بعد الغارات الأميركية والإسرائيلية
Lebanon 24
إعلام إيراني: وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو للتشاور مع بوتين بعد الغارات الأميركية والإسرائيلية
11/08/2025 10:33:22
11/08/2025 10:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لاریجاني يصل بغداد ويلتقي مستشار الأمن القومي العراقي
Lebanon 24
لاریجاني يصل بغداد ويلتقي مستشار الأمن القومي العراقي
03:20 | 2025-08-11
11/08/2025 03:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: سأجري محادثات مع مسؤولين لبنانيين وشخصيات مؤثرة وسنعزز العلاقات التجارية مع لبنان
Lebanon 24
لاريجاني: سأجري محادثات مع مسؤولين لبنانيين وشخصيات مؤثرة وسنعزز العلاقات التجارية مع لبنان
02:54 | 2025-08-11
11/08/2025 02:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
02:40 | 2025-08-11
11/08/2025 02:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق البقاع الان
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق البقاع الان
02:34 | 2025-08-11
11/08/2025 02:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
WSJ: شركتان أميركيتيان تخفضان مبيعاتهما من شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين
Lebanon 24
WSJ: شركتان أميركيتيان تخفضان مبيعاتهما من شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين
01:29 | 2025-08-11
11/08/2025 01:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
03:37 | 2025-08-10
10/08/2025 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
05:47 | 2025-08-10
10/08/2025 05:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
06:00 | 2025-08-10
10/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
14:23 | 2025-08-10
10/08/2025 02:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
11:19 | 2025-08-10
10/08/2025 11:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:20 | 2025-08-11
لاریجاني يصل بغداد ويلتقي مستشار الأمن القومي العراقي
02:54 | 2025-08-11
لاريجاني: سأجري محادثات مع مسؤولين لبنانيين وشخصيات مؤثرة وسنعزز العلاقات التجارية مع لبنان
02:40 | 2025-08-11
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
02:34 | 2025-08-11
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق البقاع الان
01:29 | 2025-08-11
WSJ: شركتان أميركيتيان تخفضان مبيعاتهما من شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين
01:16 | 2025-08-11
وسائل إعلام فلسطينية: 7 قتلى من عائلة واحدة في استهداف شقة سكنية بمنطقة المعسكر غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
11/08/2025 10:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
11/08/2025 10:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 10:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24