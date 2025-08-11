Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي

Lebanon 24
11-08-2025 | 06:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية العراقية: ممارسات إسرائيل انتهاك صارخ لسيادة العراق وتجاوز لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
11/08/2025 18:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة ويجب محاسبة مرتكبيها
lebanon 24
11/08/2025 18:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الأميركي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي
lebanon 24
11/08/2025 18:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: استهداف إسرائيل سجن إيفين في إيران يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي
lebanon 24
11/08/2025 18:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:51 | 2025-08-11
11:39 | 2025-08-11
11:37 | 2025-08-11
11:26 | 2025-08-11
11:24 | 2025-08-11
11:23 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24