30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
هيئة البث الإسرائيلية: أساتذة ورؤساء أقسام في جامعة بن غوريون أعلنوا انضمامهم لإضراب عائلات المختطفين وقتلى الحرب يوم الأحد
Lebanon 24
11-08-2025
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البثّ الإسرائيلية: نقل الطائرة الرئاسية إلى أثينا خشية استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب
Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيلية: نقل الطائرة الرئاسية إلى أثينا خشية استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب
12/08/2025 02:32:53
12/08/2025 02:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في "التيار" تعلن فوز اللائحة الائتلافية
Lebanon 24
هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في "التيار" تعلن فوز اللائحة الائتلافية
12/08/2025 02:32:53
12/08/2025 02:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مشاورات إضافية بشأن قضية المختطفين في غزة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مشاورات إضافية بشأن قضية المختطفين في غزة
12/08/2025 02:32:53
12/08/2025 02:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: 28 إسرائيلياً قتلوا خلال 12 يوماً من الحرب على إيران
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: 28 إسرائيلياً قتلوا خلال 12 يوماً من الحرب على إيران
12/08/2025 02:32:53
12/08/2025 02:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز حوارة
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز حوارة
19:30 | 2025-08-11
11/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين: قلق من صفقة محتملة بين ترامب وبوتين تقوض أمن أوروبا
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين: قلق من صفقة محتملة بين ترامب وبوتين تقوض أمن أوروبا
19:24 | 2025-08-11
11/08/2025 07:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين: ضرورة احترام الخطوط الحمراء لأي اتفاق لوقف النار في أوكرانيا
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين: ضرورة احترام الخطوط الحمراء لأي اتفاق لوقف النار في أوكرانيا
19:22 | 2025-08-11
11/08/2025 07:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينسف عدداً من المنازل شرقي مدينة غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينسف عدداً من المنازل شرقي مدينة غزة
19:15 | 2025-08-11
11/08/2025 07:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيّم العين غرب نابلس
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيّم العين غرب نابلس
19:14 | 2025-08-11
11/08/2025 07:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
07:32 | 2025-08-11
11/08/2025 07:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:30 | 2025-08-11
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز حوارة
19:24 | 2025-08-11
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين: قلق من صفقة محتملة بين ترامب وبوتين تقوض أمن أوروبا
19:22 | 2025-08-11
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين: ضرورة احترام الخطوط الحمراء لأي اتفاق لوقف النار في أوكرانيا
19:15 | 2025-08-11
الجيش الإسرائيلي ينسف عدداً من المنازل شرقي مدينة غزة
19:14 | 2025-08-11
قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيّم العين غرب نابلس
19:05 | 2025-08-11
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: أعمال عدائية متواصلة في غزة تعرّض المدنيين للخطر مع تفاقم سوء التغذية
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 02:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 02:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
12/08/2025 02:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24