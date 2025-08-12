سفير إسرائيل في ألمانيا تعليقا على قرار برلين حظر الأسلحة لإسرائيل: من الواضح أن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تستمر كالمعتاد وحماس تحتفل بالقرار الألماني

Lebanon 24