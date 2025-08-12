Advertisement

أخبار عاجلة

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: تلقيت رسالة من غوتيريش تتضمن اتهام إسرائيل بممارسة عنف جنسي بحق فلسطينيين

Lebanon 24
12-08-2025 | 08:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: إسرائيل استهدفت بشكل أعمى مناطق مأهولة بالسكان دون أي تحذير مسبق
lebanon 24
12/08/2025 18:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير ايران لدى الأمم المتحدة: الظروف غير مناسبة حاليا لاستئناف المفاوضات مع أميركا
lebanon 24
12/08/2025 18:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: إيران لم تنتهك التزاماتها الدولية
lebanon 24
12/08/2025 18:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: 78 قتيلاً و320 جريحاً في الضربات الإسرائيلية
lebanon 24
12/08/2025 18:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:15 | 2025-08-12
11:14 | 2025-08-12
11:09 | 2025-08-12
11:08 | 2025-08-12
10:49 | 2025-08-12
10:48 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24