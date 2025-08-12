Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الطاقة الأوكرانية: رصد تصاعد للدخان بالقرب من ميناء الشحن التابع لمحطة زابوريجبا للطاقة النووية

Lebanon 24
12-08-2025 | 10:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نوفاك يحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية
lebanon 24
12/08/2025 18:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: إسقاط 9 مسيّرات كانت متجهة لمحطة الطاقة النووية في أصفهان
lebanon 24
12/08/2025 18:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: هاجمنا أهدافاً إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة
lebanon 24
12/08/2025 18:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
محطة كورسك للطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي
lebanon 24
12/08/2025 18:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:15 | 2025-08-12
11:14 | 2025-08-12
11:09 | 2025-08-12
11:08 | 2025-08-12
10:49 | 2025-08-12
10:48 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24