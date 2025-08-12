Advertisement

أخبار عاجلة

أطباء بلا حدود لـ "الحدث": المساعدات الطبية في غزة لا تكفي والحاجة إليها كبيرة جدا

Lebanon 24
12-08-2025 | 11:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطباء بلا حدود: غزة تجاوزت مرحلة الخطر وسوء التغذية
lebanon 24
12/08/2025 20:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود: الوضع الإنساني في غزة مهين للفلسطينيين ويتسبب بمجازر متواصلة
lebanon 24
12/08/2025 20:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن أطباء في غزة: المستشفيات تعجز عن توفير وجبات الطعام للمرضى والطواقم الطبية
lebanon 24
12/08/2025 20:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود: ندين قتل الجيش الإسرائيلي موظفا سابقا لدينا مع 15 فلسطينيا كانوا بانتظار مساعدات أمس بخان يونس
lebanon 24
12/08/2025 20:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:31 | 2025-08-12
13:25 | 2025-08-12
13:23 | 2025-08-12
13:21 | 2025-08-12
13:19 | 2025-08-12
13:16 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24