Advertisement

أخبار عاجلة

مرقص: عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة

Lebanon 24
13-08-2025 | 11:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استكمال دراسة اقتراح قانون القضاء العدلي
lebanon 24
14/08/2025 02:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة والعدل ناقشت اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي
lebanon 24
14/08/2025 02:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
محققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحقّ رئيس كوريا الجنوبية السابق
lebanon 24
14/08/2025 02:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة
lebanon 24
14/08/2025 02:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:33 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:41 | 2025-08-13
18:33 | 2025-08-13
18:31 | 2025-08-13
18:28 | 2025-08-13
18:22 | 2025-08-13
18:11 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24