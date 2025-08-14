Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية: روسيا استعادت 84 عسكريا من أوكرانيا مقابل تسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية

Lebanon 24
14-08-2025 | 07:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 48 مسيرة أوكرانية في الأجواء الروسية الليلة الماضية
lebanon 24
14/08/2025 18:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 84 أسيراً من كل جانب بمجموع 168 أسيراً (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/08/2025 18:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 25 مسيرة أوكرانية بمنطقتي روستوف وستافروبول
lebanon 24
14/08/2025 18:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: 84% من المودعين لديهم حسابات دون الـ100 ألف دولار
lebanon 24
14/08/2025 18:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:56 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:56 | 2025-08-14
10:55 | 2025-08-14
10:43 | 2025-08-14
10:34 | 2025-08-14
10:18 | 2025-08-14
10:16 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24