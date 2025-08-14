33
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
34
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
33
o
بشري
35
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية النرويجي: قرار إسرائيل بناء مستوطنة بين القدس الشرقية والضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي
Lebanon 24
14-08-2025
|
08:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية فنلندا: قرار إسرائيل بالسيطرة على غزة أمر مقلق للغاية ويتعارض مع القانون الدولي
Lebanon 24
وزيرة خارجية فنلندا: قرار إسرائيل بالسيطرة على غزة أمر مقلق للغاية ويتعارض مع القانون الدولي
14/08/2025 18:04:51
14/08/2025 18:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير شرعي
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير شرعي
14/08/2025 18:04:51
14/08/2025 18:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة خارجية أستراليا: قرار إسرائيل السيطرة على غزة ينتهك القانون الدولي
Lebanon 24
وزيرة خارجية أستراليا: قرار إسرائيل السيطرة على غزة ينتهك القانون الدولي
14/08/2025 18:04:51
14/08/2025 18:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأميركي المعروض على الكونغرس يتعارض مع توصيات خفض العجز
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأميركي المعروض على الكونغرس يتعارض مع توصيات خفض العجز
14/08/2025 18:04:51
14/08/2025 18:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: هناك احتمال نسبته 25 في المئة بأن تفشل القمة مع بوتين
Lebanon 24
ترامب: هناك احتمال نسبته 25 في المئة بأن تفشل القمة مع بوتين
10:56 | 2025-08-14
14/08/2025 10:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق على علو منخفض ودائري فوق عيناتا وعيترون في القطاع الاوسط بشكل متواصل منذ فترة طويلة
Lebanon 24
"لبنان24": الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق على علو منخفض ودائري فوق عيناتا وعيترون في القطاع الاوسط بشكل متواصل منذ فترة طويلة
10:55 | 2025-08-14
14/08/2025 10:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعرف كيف نتصرف مع إيران مجددا إذا لزم الأمر
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعرف كيف نتصرف مع إيران مجددا إذا لزم الأمر
10:43 | 2025-08-14
14/08/2025 10:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأفرض عقوبات على روسيا في حال عدم التوصل لاتفاق
Lebanon 24
ترامب: سأفرض عقوبات على روسيا في حال عدم التوصل لاتفاق
10:34 | 2025-08-14
14/08/2025 10:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب عن لقاء بوتين: الحوافز والعقوبات الاقتصادية قوية للغاية
Lebanon 24
ترامب عن لقاء بوتين: الحوافز والعقوبات الاقتصادية قوية للغاية
10:18 | 2025-08-14
14/08/2025 10:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
22:52 | 2025-08-13
13/08/2025 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يتحرّك "حزب الله" الآن.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
هكذا يتحرّك "حزب الله" الآن.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
16:00 | 2025-08-13
13/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:56 | 2025-08-14
ترامب: هناك احتمال نسبته 25 في المئة بأن تفشل القمة مع بوتين
10:55 | 2025-08-14
"لبنان24": الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق على علو منخفض ودائري فوق عيناتا وعيترون في القطاع الاوسط بشكل متواصل منذ فترة طويلة
10:43 | 2025-08-14
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعرف كيف نتصرف مع إيران مجددا إذا لزم الأمر
10:34 | 2025-08-14
ترامب: سأفرض عقوبات على روسيا في حال عدم التوصل لاتفاق
10:18 | 2025-08-14
ترامب عن لقاء بوتين: الحوافز والعقوبات الاقتصادية قوية للغاية
10:16 | 2025-08-14
حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس الهراوي فرن الشباك باتجاه الصياد ومن الشفروليه باتجاه الحازميه (التحكم المروري)
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 18:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 18:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 18:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24