Advertisement

أخبار عاجلة

روبيو: لتحقيق السلام في أوكرانيا ندرك جميعا أنه يجب إجراء بعض المحادثات حول الضمانات الأمنية

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: ترامب أبلغ القادة الأوروبيين أن الولايات المتحدة و"جميع الحلفاء الراغبين" يجب أن يكونوا جزءًا من الضمانات الأمنية لأوكرانيا
lebanon 24
14/08/2025 18:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
غروسي: إيران أشارت إلى استعدادها لاستئناف بعض المحادثات حول برنامجها النووي
lebanon 24
14/08/2025 18:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: طُلبت ضمانة لتحقيق البنود الواردة في الورقة الأميركية لكن لم تقدم الضمانات
lebanon 24
14/08/2025 18:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: أي تنازل عن أراض أوكرانية يجب أن يكون مرتبطا بضمانات أمنية من أميركا
lebanon 24
14/08/2025 18:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:56 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:56 | 2025-08-14
10:55 | 2025-08-14
10:43 | 2025-08-14
10:34 | 2025-08-14
10:18 | 2025-08-14
10:16 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24