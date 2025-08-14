Advertisement

الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن توسع إسرائيل الاستيطانيّ: استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف إدارة ترامب لتحقيق السلام في المنطقة

Lebanon 24
14-08-2025 | 11:42
