Advertisement

أخبار عاجلة

بلدية تل أبيب: قررنا إغلاق كل المراكز الجماهيرية بالمدينة يوم الأحد كخطوة للتماهي مع جهود إعادة المخطوفين

Lebanon 24
14-08-2025 | 11:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركيّ ستيف ويتكوف يصل إلى ميدان المخطوفين وسط تل أبيب (الجزيرة)
lebanon 24
14/08/2025 20:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن نهدأ وسنواصل محاولاتنا ونفعل كل شيء بطريقة أو بأخرى من أجل إعادة المخطوفين
lebanon 24
14/08/2025 20:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: جامعتا بن غوريون وتل أبيب تسمحان لموظفيهما بالمشاركة في إضراب يوم الأحد المقبل
lebanon 24
14/08/2025 20:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو لتصعيد الفعاليات الجماهيرية أيام الجمعة والسبت والأحد ضد العدوان والإبادة والتجويع الإسرائيلي
lebanon 24
14/08/2025 20:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:50 | 2025-08-14
12:48 | 2025-08-14
12:46 | 2025-08-14
12:45 | 2025-08-14
12:34 | 2025-08-14
12:30 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24