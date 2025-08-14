Advertisement

سرايا القدس: فجرنا أمس آليتين عسكريتين إسرائيليتين بعبوات مضادة للدروع مزروعة مسبقا أثناء توغلهما قرب معصرة عاشور ومسجد عليين بحي الزيتون شرق غزة

Lebanon 24
14-08-2025 | 12:04
