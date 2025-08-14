Advertisement

أخبار عاجلة

قطع السير عند مفرق رياق على اوتوستراد بعلبك المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي باتجاه بعلبك (التحكم المروري)

Lebanon 24
14-08-2025 | 12:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد نهر الموت المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
15/08/2025 00:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين مركبتين على اوتوستراد البوار المسلك الشرقي والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
lebanon 24
15/08/2025 00:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصفرا المسلك الشرقي
lebanon 24
15/08/2025 00:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية المسلك الشرقي
lebanon 24
15/08/2025 00:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:39 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:35 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:32 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:30 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:24 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:52 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:39 | 2025-08-14
17:35 | 2025-08-14
17:32 | 2025-08-14
17:30 | 2025-08-14
17:24 | 2025-08-14
17:14 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24