Advertisement

أخبار عاجلة

الأزهر الشريف: التصريحات الإسرائيلية تعكس عقلية احتلالية متجذرة وتفضح أطماعا ونوايا متطرفة للاستيلاء على ثروات دول المنطقة

Lebanon 24
14-08-2025 | 17:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجامعة العربية: تصريحات نتنياهو تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها وتكشف العقلية المتطرفة الغارقة في أوهام استعمارية
lebanon 24
15/08/2025 03:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزهر الشريف: تسيير قافلة إغاثية عاجلة محملة بأدوية ومساعدات غذائية إلى قطاع غزة
lebanon 24
15/08/2025 03:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزهر يهاجم قرار "الكابينت" الإسرائيلي باحتلال غزة: وصمة عار على جبين العالم
lebanon 24
15/08/2025 03:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: تصريحات قائد عسكري أميركي بشأن قدرة الناتو على الاستيلاء على منطقة كالينغراد الروسية تصريحات عدائية
lebanon 24
15/08/2025 03:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:02 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:52 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:12 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:02 | 2025-08-14
18:52 | 2025-08-14
18:45 | 2025-08-14
18:24 | 2025-08-14
18:12 | 2025-08-14
18:01 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24