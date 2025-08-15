الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين في بعلبك: اليوم نبني حياتنا ومستقبلنا وأجيالنا على قاعدة أن كل أرض وزمان هو للنصر والعطاء والتضحية

