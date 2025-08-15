Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: السلوك الإسرائيلي الخطير امتداد لجرائم الحرب في معتقل سديه تيمان الذي شهد انتهاكات مروعة بحق الأسرى

Lebanon 24
15-08-2025 | 04:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندعو لفتح تحقيق دولي عاجل بالانتهاكات الخطيرة التي تجري بحق منتظري المساعدات
lebanon 24
15/08/2025 13:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات خطيرة جدّاً... هكذا تتعامل إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين في "سدي تيمان"
lebanon 24
15/08/2025 13:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة
lebanon 24
15/08/2025 13:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: يجب اتخاذ خطوات إضافية لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
lebanon 24
15/08/2025 13:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:56 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:12 | 2025-08-15
05:56 | 2025-08-15
05:46 | 2025-08-15
05:45 | 2025-08-15
05:34 | 2025-08-15
05:29 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24