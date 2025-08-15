Advertisement

وزير المالية الإسرائيلي: فكرة الدولة الفلسطينية خطر وجودي على إسرائيل ونحن مصممون على إنهائها

15-08-2025 | 05:17
سموتريتش: فكرة إقامة دولة فلسطينية هي حماقة وخطر وجودي على الشعب اليهودي ودولة إسرائيل ومصممون على إسقاطها من جدول الأعمال
lebanon 24
15/08/2025 18:07:34
وزير الخارجية الإسباني: إسرائيل لا تملك "فيتو" ضد وجود دولة فلسطينية
lebanon 24
15/08/2025 18:07:34
الرئيس نيكولاس مادورو: أُعرب عن امتناني لرئيس فرنسا على خطوته في الاعتراف بحق وجود الدولة الفلسطينية
lebanon 24
15/08/2025 18:07:34
رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب أن يشكل مؤتمر اليوم نقطة تحول تترجم في المواقف إلى خطوات لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين
lebanon 24
15/08/2025 18:07:34
lebanon 24
10:10 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
10:10 | 2025-08-15
10:08 | 2025-08-15
10:07 | 2025-08-15
10:06 | 2025-08-15
10:05 | 2025-08-15
10:04 | 2025-08-15
