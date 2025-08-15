Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الألمانية: خطط توسيع معاليه أدوميم ستقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية

Lebanon 24
15-08-2025 | 05:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الألمانية: ميرتس تحدث هاتفيا إلى نتنياهو وأكد ضرورة عدم اتخاذ خطوات لضم الضفة الغربية لإسرائيل
lebanon 24
15/08/2025 18:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: ندين بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
lebanon 24
15/08/2025 18:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تدين خطط إسرائيل الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية
lebanon 24
15/08/2025 18:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الألمانية: لا خطط لدى برلين للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب
lebanon 24
15/08/2025 18:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2025-08-15
10:08 | 2025-08-15
10:07 | 2025-08-15
10:06 | 2025-08-15
10:05 | 2025-08-15
10:04 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24