الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نستنكر إستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها وارتكاباتها العدوانية تجاه لبنان وما نتج وينتج عنها من قتل وتدمير
15-08-2025
|
10:00
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نُثمّن الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي اعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نُثمّن الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي اعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نُدين ما ترتكبه إسرائيل من قتل وإبادة جماعية وتجويع بحق الفلسطينيين ونُعبّر عن قلقنا بعد الكلام الذي صدر عن نتنياهو والذي تحدث فيه علنا عن تحقيق حلمه بإسرائيل الكبرى
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نُدين ما ترتكبه إسرائيل من قتل وإبادة جماعية وتجويع بحق الفلسطينيين ونُعبّر عن قلقنا بعد الكلام الذي صدر عن نتنياهو والذي تحدث فيه علنا عن تحقيق حلمه بإسرائيل الكبرى
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: موقف الشيخ نعيم قاسم وكلامه من شانه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: موقف الشيخ نعيم قاسم وكلامه من شانه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نعرب عن قلقنا من خطورة الكلام الذي صدر عن الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم والذي أكد فيه رفضه لموقف ولقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة حصر السلاح
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نعرب عن قلقنا من خطورة الكلام الذي صدر عن الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم والذي أكد فيه رفضه لموقف ولقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة حصر السلاح
زيلنسكي: الاجتماع الثلاثي مع ترامب وبوتين قد يؤدي إلى حلول فعالة
زيلنسكي: الاجتماع الثلاثي مع ترامب وبوتين قد يؤدي إلى حلول فعالة
زيلنسكي: مستعدون للعمل بشكل بناء لإنهاء الحرب ونعول على موقف أميركي قوي
زيلنسكي: مستعدون للعمل بشكل بناء لإنهاء الحرب ونعول على موقف أميركي قوي
زيلنسكي: يجب أن تكون هناك ضمانات أمنية وسلام مستدام لإنهاء الحرب
زيلنسكي: يجب أن تكون هناك ضمانات أمنية وسلام مستدام لإنهاء الحرب
زيلنسكي: محاولة روسيا إظهار قوتها قبل القمة من خلال شن هجوم جديد في الشرق باءت بالفشل
زيلنسكي: محاولة روسيا إظهار قوتها قبل القمة من خلال شن هجوم جديد في الشرق باءت بالفشل
وصول الرئيس جوزاف عون واللبنانية الأولى الى دير مار أشعيا - المتن للمشاركة بقداس اليوبيل الـ325 للرهبانية الانطونية برئاسة الراعي
وصول الرئيس جوزاف عون واللبنانية الأولى الى دير مار أشعيا - المتن للمشاركة بقداس اليوبيل الـ325 للرهبانية الانطونية برئاسة الراعي
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
