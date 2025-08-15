الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: هناك حاجة للتهدئة في الداخل اللبناني بعيداً عن المواقف المتشنجة وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء حزب الله تحت سلطة الدولة اللبنانية

