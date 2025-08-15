Advertisement

الجيش الإسرائيلي: قواتنا في حي الزيتون تعمل على كشف العبوات الناسفة وتدمير البنى التحتية العسكرية.

15-08-2025 | 11:38
