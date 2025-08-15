Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب لـ فوكس نيوز: إذا لم يجر اللقاء مع بوتين بشكل جيد سأنسحب

Lebanon 24
15-08-2025 | 12:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شبكة "فوكس نيوز": البيت الأبيض يقول إنه منفتح على فكرة لقاء بوتين وزيلينسكي
lebanon 24
16/08/2025 02:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو لـ فوكس نيوز: حرب غزة يمكن أن تنتهي إذا سلمت حماس جميع الرهائن
lebanon 24
16/08/2025 02:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي لـ "فوكس نيوز": ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة في السياسة الخارجية
lebanon 24
16/08/2025 02:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو لـ فوكس نيوز: ترامب يريد إنهاء حرب أوكرانيا
lebanon 24
16/08/2025 02:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:07 | 2025-08-15
19:05 | 2025-08-15
19:02 | 2025-08-15
19:00 | 2025-08-15
18:56 | 2025-08-15
18:43 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24