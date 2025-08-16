29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
فايننشال تايمز: بوتين مستعد لتجميد خط المواجهة في خيرسون وزابوريجيا مقابل دونيتسك
Lebanon 24
16-08-2025
|
10:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: روسيا ستوقف هجومها في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين في إطار الاتفاق
Lebanon 24
بلومبرغ: روسيا ستوقف هجومها في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين في إطار الاتفاق
16/08/2025 22:27:38
16/08/2025 22:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك وزابوريجيا
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك وزابوريجيا
16/08/2025 22:27:38
16/08/2025 22:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز: أوروبا مستعدة لتمديد المهلة لإيران لتجنّب العقوبات بشروط
Lebanon 24
فايننشال تايمز: أوروبا مستعدة لتمديد المهلة لإيران لتجنّب العقوبات بشروط
16/08/2025 22:27:38
16/08/2025 22:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست: ترامب أبلغ زيلينسكي بأن بوتين مستعد للتعهد بإنهاء الحرب مقابل السيطرة على دونباس وأراضٍ أوكرانية أخرى
Lebanon 24
واشنطن بوست: ترامب أبلغ زيلينسكي بأن بوتين مستعد للتعهد بإنهاء الحرب مقابل السيطرة على دونباس وأراضٍ أوكرانية أخرى
16/08/2025 22:27:38
16/08/2025 22:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أكسيوس: ترامب أبلغ زيلنسكي وأطرافا أخرى برغبته في عقد قمة ثلاثية تجمع واشنطن وكييف وموسكو بحلول 22 آب
Lebanon 24
أكسيوس: ترامب أبلغ زيلنسكي وأطرافا أخرى برغبته في عقد قمة ثلاثية تجمع واشنطن وكييف وموسكو بحلول 22 آب
15:23 | 2025-08-16
16/08/2025 03:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية
15:22 | 2025-08-16
16/08/2025 03:22:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية ترحب بقمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين الأميركي والروسي باعتبارها خطوة فاعلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
Lebanon 24
الخارجية الأردنية ترحب بقمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين الأميركي والروسي باعتبارها خطوة فاعلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
15:21 | 2025-08-16
16/08/2025 03:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
طارق متري للجزيرة: كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه ونريد الحفاظ على السلم الأهلي ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش
Lebanon 24
طارق متري للجزيرة: كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه ونريد الحفاظ على السلم الأهلي ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش
15:10 | 2025-08-16
16/08/2025 03:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
براهيم الموسوي للجزيرة: حزب الله متعاون وإيجابي ومنفتح على أي نوع من أنواع الحوار
Lebanon 24
براهيم الموسوي للجزيرة: حزب الله متعاون وإيجابي ومنفتح على أي نوع من أنواع الحوار
15:00 | 2025-08-16
16/08/2025 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
16:38 | 2025-08-15
15/08/2025 04:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:23 | 2025-08-16
أكسيوس: ترامب أبلغ زيلنسكي وأطرافا أخرى برغبته في عقد قمة ثلاثية تجمع واشنطن وكييف وموسكو بحلول 22 آب
15:22 | 2025-08-16
الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية
15:21 | 2025-08-16
الخارجية الأردنية ترحب بقمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين الأميركي والروسي باعتبارها خطوة فاعلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
15:10 | 2025-08-16
طارق متري للجزيرة: كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه ونريد الحفاظ على السلم الأهلي ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش
15:00 | 2025-08-16
براهيم الموسوي للجزيرة: حزب الله متعاون وإيجابي ومنفتح على أي نوع من أنواع الحوار
14:41 | 2025-08-16
إبراهيم الموسوي للجزيرة: إسرائيل لم تنفذ أي بند من الالتزامات والجهات الضامنة لم تتدخل
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
16/08/2025 22:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 22:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 22:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24