أخبار عاجلة
شهيد وجرحى في استهداف إسرائيلي لفلسطينيين في منطقة عسقولة بحي الزيتون في مدينة غزة (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
16-08-2025
|
12:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهيد في قصف مسيّرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
شهيد في قصف مسيّرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة (التلفزيون العربي)
17/08/2025 08:37:13
17/08/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي الزيتون شرق مدينة غزة (العربي)
Lebanon 24
استشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي الزيتون شرق مدينة غزة (العربي)
17/08/2025 08:37:13
17/08/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق بحي الزيتون بمدينة غزة للتوجه جنوبا نحو المواصي
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق بحي الزيتون بمدينة غزة للتوجه جنوبا نحو المواصي
17/08/2025 08:37:13
17/08/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة البلد وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة البلد وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة (التلفزيون العربي)
17/08/2025 08:37:13
17/08/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة لاس فيغاس: اعتقال رئيس قسم في الأمن السيبراني بإسرائيل و7 آخرين مشتبه بهم في جرائم تحرش عبر الإنترنت
Lebanon 24
شرطة لاس فيغاس: اعتقال رئيس قسم في الأمن السيبراني بإسرائيل و7 آخرين مشتبه بهم في جرائم تحرش عبر الإنترنت
01:06 | 2025-08-17
17/08/2025 01:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
التايمز عن دبلوماسي أوروبي: ألمانيا اليوم الرائدة اقتصاديا وفرنسا أمنيا وغدا ستكون فرنسا تابعة في الشأنين
Lebanon 24
التايمز عن دبلوماسي أوروبي: ألمانيا اليوم الرائدة اقتصاديا وفرنسا أمنيا وغدا ستكون فرنسا تابعة في الشأنين
00:53 | 2025-08-17
17/08/2025 12:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز: جهود أوروبا لحماية القواعد الرقمية تعيق اتفاقا تجاريا مع واشنطن
Lebanon 24
فايننشال تايمز: جهود أوروبا لحماية القواعد الرقمية تعيق اتفاقا تجاريا مع واشنطن
00:22 | 2025-08-17
17/08/2025 12:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 46 مسيّرة أوكرانية استهدفت أراضينا الليلة الماضية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 46 مسيّرة أوكرانية استهدفت أراضينا الليلة الماضية
00:21 | 2025-08-17
17/08/2025 12:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو لم يهاجم العاصمة اليمنية صنعاء
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو لم يهاجم العاصمة اليمنية صنعاء
00:03 | 2025-08-17
17/08/2025 12:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
07:33 | 2025-08-16
16/08/2025 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
