وزير الدفاع الاسرائيلي: نحن في مرحلة نقاش لوضع خطة لهزيمة حماس في غزة وإعادة الرهائن وفي النهاية ستكون هناك خطة متماسكة وقوية لتنفيذ المهمة تمامًا

