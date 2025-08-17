Advertisement

أخبار عاجلة

فايننشال تايمز: جهود أوروبا لحماية القواعد الرقمية تعيق اتفاقا تجاريا مع واشنطن

Lebanon 24
17-08-2025 | 00:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فايننشال تايمز: الصين تطالب أميركا بتخفيف ضوابط تصدير الرقائق كجزء من اتفاق تجاري
lebanon 24
17/08/2025 13:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز": ترامب يُجمّد ضوابط التصدير لضمان إبرام صفقة تجارية مع الصين
lebanon 24
17/08/2025 13:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشيال تايمز: الهند تسعى لإبرام اتفاقية تجارية مؤقتة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع
lebanon 24
17/08/2025 13:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: أوروبا مستعدة لتمديد المهلة لإيران لتجنّب العقوبات بشروط
lebanon 24
17/08/2025 13:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:39 | 2025-08-17
06:35 | 2025-08-17
06:32 | 2025-08-17
06:10 | 2025-08-17
06:08 | 2025-08-17
05:55 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24