عون: سلاح حزب الله شأن داخلي والمؤسسات الدستورية هي المعنية بمعالجة هذا الموضوع ولا اعتقد ان أحداً على مساحة الوطن لديه مشكلة مع حصر السلاح (العربية)

Lebanon 24