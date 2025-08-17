Advertisement

أخبار عاجلة

عون: سلاح حزب الله شأن داخلي والمؤسسات الدستورية هي المعنية بمعالجة هذا الموضوع ولا اعتقد ان أحداً على مساحة الوطن لديه مشكلة مع حصر السلاح (العربية)

Lebanon 24
17-08-2025 | 12:09
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
