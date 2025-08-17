Advertisement

أخبار عاجلة

عون: لم نفتح الباب لأي حوار مباشر مع إسرائيل حتى الآن

Lebanon 24
17-08-2025 | 12:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع إسرائيل: سنفتح أبواب جهنم في غزة إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن
lebanon 24
17/08/2025 21:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق بين باريس وكاليدونيا قد يفتح الباب أمام الاعتراف الدولي
lebanon 24
17/08/2025 21:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي: قبول حماس الصفقة سيفتح الباب لبدء مفاوضات إنهاء الحرب
lebanon 24
17/08/2025 21:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: رفع ترامب للعقوبات يفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية
lebanon 24
17/08/2025 21:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:50 | 2025-08-17
14:42 | 2025-08-17
14:04 | 2025-08-17
13:55 | 2025-08-17
13:50 | 2025-08-17
13:39 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24